Тела двух детей обнаружили у водоёма в Палкинском районе

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих малолетних вблизи в акватории реки Великой вблизи деревни Мольгино Палкинского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области в канале Max.

По предварительным данным, сегодня вечером, 17 мая, две 8-летние девочки во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и утонули. Тела детей обнаружили и извлекли из водоема водолазы поисково-спасательного отряда города Пскова.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.