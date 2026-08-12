Псковские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий Ильи Лащенко

Потерпевших от мошеннических действий Ильи Лащенко разыскивают следователи Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В производстве следственного отдела ОМВД России по Псковскому району находится уголовное дело, возбужденное 21 февраля по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

По данным следствия, злоумышленники завладели банковскими картами потерпевших и сняли с них деньги. Одним из подозреваемых является Илья Лащенко 23 апреля 2000 года рождения. Следствие устанавливает все эпизоды его преступной деятельности, а также пострадавших лиц. Илья Лащенко мог представляться другими именами.

«В случае, если вы или ваши родные и близкие стали жертвами мошеннических действий со стороны указанного фигуранта, вас просят сообщить в ОМВД России по Псковскому району по контактным номерам: 593300 - дежурная часть ОМВД России по Псковскому району, 593310, 89113804405 - заместитель начальника СО ОМВД России по Псковскому району», - отметили в полиции.