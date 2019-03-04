В России и мире

Россия опустилась на девять строчек в рейтинге самых счастливых стран мира

Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который ежегодно представляет подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития. По сравнению с 2018 годом Россия опустилась на девять строчек в списке, по сравнению с 2017-м — на 19, сообщает «Медуза».

Рейтинг второй раз подряд возглавила Финляндия. На втором месте — Дания, на третьем — Норвегия, которая два года назад возглавляла список самых счастливых стран. Замыкают пятерку лидеров Исландия и Нидерланды. Последнее, 156-е место в рейтинге занимает Южный Судан.

При проведении исследования учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, а также опросы жителей разных стран об уровне их социальной поддержки, свободе принятия решений, щедрости и восприятии коррупции.