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Псковский завод произвел систему снабжения техническими газами для «Ангары-А5»

Псковский завод «Промгаз-технологий» произвел систему снабжения техническими газами для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал главный инженер предприятия Александр Куленко.

Фото: космический центр «Восточный»

«Наши насосы и другое оборудование предназначены для заполнения систем техническими глазами и выполнения технологических операций перед стартом ракеты, а также обеспечения процесса заправки ракетным топливом», – рассказал Александр Куленко.

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила свой первый пуск с площадки 1А космодрома Восточный сегодня, 11 апреля.

Теперь «Ориону», для которого этот полет является первым, в рамках летных испытаний предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

«Ангара-А5» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный в полдень. Прошедший старт стал первым пуском ракеты семейства «Ангара» с Восточного, а также шестым космическим пуском РФ с начала года и вторым в году пуском с этого космодрома. Вместе с ним начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома.