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Генетики открыли 400 мутаций, связанных с шизофренией

25.03.2019 22:15|ПсковКомментариев: 0

Американские молекулярные биологи проанализировали ДНК примерно ста тысяч шизофреников и здоровых людей и выделили четыре сотни регионов в геноме, связанных с появлением «голосов в голове» и прочих проявлений этой болезни. Их выводы были опубликованы в журнале «Nature Genetics», пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

«Наша новая модель позволила нам изучить то, как работают эти гены и найти новые факторы риска. Нас особенно удивило то, что многие из этих мутаций начинают "работать" еще на самых ранних фазах развития человеческого организма, часть из которых включается еще на первых стадиях беременности», - заявила Лора Хакинс из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке (США).

Сегодня шизофренией страдает около 24 миллионов людей на планете. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый седьмой человек из тысячи обладает подобным расстройством психики, причем многие из них - молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет.

Теги: #ученые #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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