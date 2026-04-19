Россиян предупредили о слабых и средних магнитных бурях

На Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури, но геомагнитная обстановка стабилизируется уже в понедельник, сообщили в воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В пятницу сообщалось, что наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки.

«На данный момент геомагнитное событие развивается по прогнозу: наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1-G2 (слабой и средней силы)», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Ученые отметили, что геомагнитная обстановка должна стабилизироваться в понедельник, хотя полностью воздействие корональной дыры будет снято только к середине недели, пишет РИА Новости.

