В России и мире

В России снова заговорили о возвращении смертной казни после зверского убийства девочки в Саратове

Тему возможного возвращения смертной казни в России начали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове. Например, Госдума на своей странице во «В контакте» запустила опрос, который показал, что подавляющее большинство (80% на момент публикации) считает необходимым вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, пишут «Ведомости».

Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил. «В настоящее время этот вопрос никак не обсуждается», – сказал он «РИА Новости».

Общественную дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России началась практически сразу же после убийства в Саратове девятилетней девочки, которая утром 9 октября ушла в школу и пропала. Сотни местных жителей, волонтеров и спасателей искали ее большее суток, вечером 10 октября тело ребенка было найдено в заброшенном гараже.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель, он признался в преступлении. Мужчина рассказал, что убил ребенка из-за опасений быть уличенным в присвоении чужого гаража.

СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.

Мужчина признался в преступлении. Из его показаний следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.

После этого резонансного случая в интернете начали собирать подписи под петицией с предложением вернуть смертную казнь. Эту идею также поддержали депутаты Госдумы от Саратовской области, однако их коллеги призвали не решать подобные вопросы в столь напряженной обстановке.