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Путин заявил, что Россия - не «страна-бензоколонка»

Ответ России на вызовы пандемии доказал, что Россия - не «страна-бензоколонка», как пытаются представить некоторые, заявил президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

Фото: пресс-служба Кремля

На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции он обратил внимание на то, что «в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях» удалось организовать дистанционное обучение.

«Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», - сказал президент.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом «Помнить - значит знать».