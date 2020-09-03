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Российская журналистка покончила с собой у здания полиции

В центре Нижнего Новгорода напротив здания областного ГУ МВД женщина совершила самоубийство на лавочке. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Телеграм-каналы пишут, что погибла главный редактор местного интернет-издания «Koza.Press» Ирина Славина.

То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передает «Интерфакс».

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.

Мобильный телефон Славиной не отвечает. На ее странице в соцсети в пятницу сделана запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Днем ранее Славина сообщила в фейсбуке, что к ней домой в 6 утра пришли с обыском по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета «Открытой России». По ее словам, в следственных действиях участвовали 12 человек, включая понятых. У нее, ее мужа и дочери изъяли всю технику и носители информации.

По словам Славиной, она вынуждена была одеваться "под присмотром незнакомой дамы", также ей не разрешили позвонить адвокату. В тот же день, по сообщениям партии «Яблока» и нижегородского штаба Навального, в городе прошли обыски у некоторых других активистов и политиков.

В октябре 2019 года суд оштрафовал Славину на 70 000 рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу.

В марте 2019 года она была оштрафована на 20 000 рублей за акцию памяти Бориса Немцова.