В России и мире

Путин, Алиев и Пашинян договорились о прекращении войны в Карабахе

Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. По сообщению пресс-службы Кремля, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - говорится в сообщении.

Как отмечают отечественные СМИ, Россия направляет в регион 1960 миротворцев. Алиев назвал соглашение «фактически военной капитуляцией Армении», а Пашинян признал его «невыразимо болезненным для меня лично и для нашего народа». После объявления о договоренностях в центре Еревана собрались сотни человек, протестующие ворвались в здание правительства; Баку празднует победу.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что о подписании документа о прекращении карабахской войны узнал из прессы. «Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах»,— говорится в заявлении президента, распространенном его пресс-службой (цитата по «Интерфаксу»).