В России и мире

Welt сравнила российскую вакцину от COVID-19 с запуском СССР первого спутника

Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt.

Публицист напомнил, что в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли, и это событие, по мнению Шустера, испугало Европу и США, пишет РИА Новости.

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения, - отметил Жак Шустер. - Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами"».

Журналист обратил внимание, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V» подтвердила высокую эффективность препарата.

Поэтому Жак Шустер считает оправданным решение Москвы использовать вакцину до окончания клинических испытаний.