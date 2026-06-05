Голикова: Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы

В России более 35% молодых людей уезжают из регионов, где обучаются, в столичные агломерации, сообщила на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что отчасти это связано с тем, что вузы сосредоточены в столицах.
Она также отметила, что несмотря на позитивный тренд, есть вопрос неформальной занятости, пишет «Интерфакс».
«В 2025 году посредством мер, которые реализуют правительство и регионы, нам удалось легализовать 1 млн. Это хороший результат. Мы эту работу продолжаем. Но эта тема заслуживает отдельного внимания. Наличие неформальной занятости консервирует существующий технологический уклад и низкопроизводительные рабочие места», - сказала Голикова.