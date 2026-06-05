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Голикова: Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы

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В России более 35% молодых людей уезжают из регионов, где обучаются, в столичные агломерации, сообщила на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы наблюдаем и знаем о том, что региональные дисбалансы есть на рынке труда, связанные с особенностями региональных экономик и миграцией населения. По данным мониторинга трудоустройства, на сегодняшний день 36% молодых людей покидают регион обучения», - сказала она.

Она отметила, что отчасти это связано с тем, что вузы сосредоточены в столицах.

«Но все равно молодые люди, конечно, предпочитают уезжать в столичные агломерации, и мы видим жесткий переток молодых людей в крупные города», - подчеркнула вице-премьер.

Она также отметила, что несмотря на позитивный тренд, есть вопрос неформальной занятости, пишет «Интерфакс»

«В 2025 году посредством мер, которые реализуют правительство и регионы, нам удалось легализовать 1 млн. Это хороший результат. Мы эту работу продолжаем. Но эта тема заслуживает отдельного внимания. Наличие неформальной занятости консервирует существующий технологический уклад и низкопроизводительные рабочие места», - сказала Голикова. 

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