Россию и Аляску может соединить тоннель

Россия и США завтра подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда» в рамках ПМЭФ.

Кирилл Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.

Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли, пишет «РИА Новости».