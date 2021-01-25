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Россия приостановит авиарейсы в Турцию

Россия приостановит авиарейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране. Мера будет действовать 1,5 месяца, пишут российские СМИ.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турции и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня», - цитирует ИА Regnum заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову.

Исключение предусмотрели для рейсов, необходимых для участия АО «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, а также для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции.

Дважды в неделю продолжат осуществляться авиарейсы по маршрут Москва - Стамбул, Стамбул - Москва.

Татьяна Голикова добавила, что на этот же период Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией.