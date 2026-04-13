Украина нарушила пасхальное перемирие более 6,5 тысячи раз

ВСУ нарушила объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие более шести в половиной тысяч раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия. Отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населённых пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области», – сказано в сводке ведомства.

В ведомстве отметили, что на Запорожском направлении отражены три атаки и пресечены пять попыток выдвижения ВСУ к позициям российских войск, пишет радио Sputnik. Также, по данным военных, во время перемирия украинский дрон повредил АЗС «Роснефти» в городе Льгове Курской области. ВСУ продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам России.

Перемирие было объявлено с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.