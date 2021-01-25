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В российском регионе решили построить колонию для молодежи с логотипом TikTok

В деревне Есаулово Тюменской области началось строительство «исправительной колонии №1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом социальной сети TikTok. Об этом «РБК-Тюмень» рассказали жители региона. Они прислали изданию фотографию плаката с паспортом объекта, на котором виден логотип соцсети. Граждане также недовольны тем, что учреждение решили построить вблизи населенного пункта.

Фото: «РБК-Тюмень»

Заказчиком указано Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью. Официально во ФСИН не прокомментировали ситуацию.

Представитель генерального подрядчика, компании МФ Строй подтвердил реализацию проекта с логотипом социальной сети на здании. «Действительно, такой проект мы реализуем, на здании будет размещен логотип социальной сети. Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания», — сказал он.

Окончание строительства, согласно паспорту, запланировано на первый квартал следующего года.

Как напоминает «Лента.ру», в феврале 2019 года сообщалось, что несовершеннолетние, освободившиеся из колонии в Красноярском крае, получат комплект модной одежды и набор предметов первой необходимости, в том числе средства гигиены. Как сообщили в региональном ФСИН, каждый набор будет сформирован индивидуально под воспитанника, в него также планировалось включить мобильный телефон.