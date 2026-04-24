ФНС объяснила новый механизм приостановок счетов из-за долгов

Приостановка операций по счетам происходит для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены вовремя. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. <...>. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок», — было сказано в сообщении.

В то же время сумма денежных средств, превышающая сумму долга, остается доступной плательщику. При этом перед приостановкой средств, как напомнили в ведомстве, налогоплательщику направляется требование о погашении задолженности, в котором указан крайний срок для уплаты налогов, пишут «Известия».