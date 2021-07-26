В России и мире

ФСБ: Консул Эстонии интересовался закрытыми планами России в Арктике

ФСБ России обнародовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характер, сообщает ТАСС.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Смотрите также ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

В спецслужбе отметили, что ФСБ обнародует видеоматериалы задержания в связи с решением МИД России о высылке сотрудника посольства Эстонии в РФ. Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. В связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

Смотрите также Эстония выслала российского дипломата

В ответ на объявление Лятте персоной нон грата Эстония без каких-либо оснований выслала из страны третьего секретаря посольства России в республике. В ответ на недружественные действия эстонской стороны, которая безосновательно выслала из Эстонии российского дипломата, 3 августа МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.