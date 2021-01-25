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ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении им «материалов закрытого характера» от гражданина России. Об сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС и Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте»,— рассказали в ведомстве.

В ФСБ заявили, что такая деятельность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».