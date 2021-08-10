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В Эстонии прошла вакцинация диких животных недалеко от границы с Псковской областью

Сельскохозяйственно-пищевой департамент на истекшей неделе завершил вакцинацию от бешенства лис и енотовидных собак в северо-восточной и юго-восточной Эстонии. Как сообщает postimees.ee, ширина буферной зоны, в которой была проведена вакцинация, составляет 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы.

Разбрасывание вакцины было проведено в граничащих с рекой Нарвой районах Ида-Вирумаа и на наземной границе с Псковской областью, а также в приграничных районах на юг от Чудского озера. В конце недели вакцину разбрасывали в граничащих с рекой Нарвой районах Ида-Вирумаа.

По словам главного специалиста сельскохозяйственно-пищевого департамента Энель Нийн, вакцинировать диких животных от бешенства крайне важно. «Бешенство очень широко распространено, например, в России, Беларуси и на Украине. Заболевание может вернуться в Эстонию как издалека, при ввозе не соответствующих требованиям домашних животных, так и непосредственным образом через границу, вместе с дикими животными. Поэтому важно, чтобы обитающие в приграничных районах лисы и енотовидные собаки были защищены от заболевания благодаря вакцинации», - сказала Нийн.

С 2013 года в Эстонии не фиксируются случаи заболевания бешенством среди лесных животных. Вместе с тем, ареал распространения случаев бешенства расширяется в соседней России, поэтому опасность его появления в Эстонии не исключена. Вакцинация диких животных в данном случае является еще и профилактической мерой от подобных случаев, пишет издание.

Бешенство — поражающее нервную систему людей и животных острое вирусное заболевание, являющееся смертельным. Более 95 процентов случаев бешенства среди людей вызваны контактом с больными собаками. Собаки и кошки могут заражаться бешенством от диких животных, поэтому важно, чтобы и домашних животных вакцинировали от бешенства, чтобы защитить их жизни и жизни людей. О животных с подозрением на бешенство следует немедленно сообщать ветеринару.

Для пероральной вакцинации диких животных используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. Разбрасывание вакцины проводилось с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывали над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек в зоне вакцинации следует содержать во внутренних дворах.

Владельцы домашних животных обязаны следить за регулярной вакцинацией их кошек и собак от бешенства. Вакцинация в зависимости от вакцины должна проводиться не реже чем раз в два года.