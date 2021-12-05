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Заморозку накопительной части пенсии в России продлили до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2024 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает РБК, по предварительной оценке, таким образом федеральный бюджет сэкономит 772,9 млрд рублей в 2024 году.

Госдума приняла законопроект 8 декабря, через неделю его одобрил Совет Федерации. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. С того времени отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В 2019 году Путин продлил заморозку до 2022 года.

С 1 января этого года в силу вступил закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Решение должно было сэкономить 669,3 млрд рублей из федерального бюджета. Правительство указывало, что заморозка не сокращает финансовые обязательства государства и не должна провоцировать неблагоприятные экономические последствия.