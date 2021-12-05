В России и мире

Путин сравнил реализацию закона об иностранных агентах в России и США

В процентном соотношении количество внесенных в реестр иностранных агентов организаций в России и Соединенных Штатах Америки одинаковое. Об этом на пресс-конференции с журналистами сегодня, 23 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин.

К президенту на пресс-конференции обратился журналист BBC, который попросил главу государства прокомментировать ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который на данный момент отбывает наказание в тюрьме по делу «Ив Роше», а также с увеличением числа организаций, внесенных в реестр иностранных агентов. Кроме того, журналист предложил главе государства вспомнить историю России и обратил его внимание на то, что «каждый раз, когда власть в стране была сосредоточена в одних руках, страна погружалась в пучину революций».

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы регулярно направляли запросы в правоохранительные органы, дайте хотя бы один материал, подтверждающий этот факт (факт отравления - ред.). <...> Я просил дать нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела, но их нет. Спрашиваю, как это объяснить? В ответ - молчание», - сказал Путин.

Комментируя ситуацию с реестром иностранных агентов, Путин отметил, что «ничего хорошего в ней нет». Он напомнил, что этот закон был придуман в Соединенных Штатах Америки, а не в России. По словам президента, в этой стране его считают одним из показателей демократии.

«У нас такой же объем признанных иностранными агентами организаций, как в США, но в чем разница: если там вы не закрыли свою деятельность после признания иностранным агентом, то вам грозит до 5 лет лишения свободы, да и даже если закрыли, все равно грозит. У нас ничего подобного нет, мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в России, ясно заявили о своих источниках финансирования. И тогда пусть дальше занимаются», - пояснил Путин.

Он напомнил, что в России иностранными агентами признаны 74 из 200 тысяч зарегистрированных некоммерческих организаций.

Президент также ответил на замечание о «сосредоточенности власти в одних руках». По его словам, для России такая ситуация не актуальна. «У нас есть разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную. Ясно, что в каждой стране существуют нюансы, связанные с полномочиями власти, будем стараться, чтобы она работала более сплоченно», - сказал глава государства.