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Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в московский суд

Новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

«Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», - приводит сообщение суда РИА Новости.

Дело о мошенничестве возбудили больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.

Дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство - это стандартная практика для экономии процессуального времени.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

*Организация-иноагент, признана в России экстремистской и запрещена