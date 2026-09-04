Россиянин ночью забрался в бар и похитил 73 тысячи рублей

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег из бара на улице Герцена. В совершении преступления подозревается 29-летний мужчина, ранее он уже был судим.

Фото: УМВД по Вологодской области

Вологжанин признался в краже и рассказал, что на преступление его толкнули личные нужды. Внутрь бара он проник, разбив стекло подвального окна. Мужчина открыл кассу заведения, однако там денег не было. Обыскав подвал, злоумышленник нашел коробку с 73 тыс. рублей и забрал ее с собой.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде, пишет Vologda-poisk.ru.