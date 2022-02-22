Политика

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации единогласно ратифицировал во вторник на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Фото: РИА Новости

Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды, сообщает РИА Новости.

Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.

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Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

Отмечается, что РФ и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

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Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.