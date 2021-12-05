YouTube удалил канал Владимира Соловьева

Американский видеохостинг YouTube удалил канал российского журналиста, радио- и телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев Live».
«YouTube удалил основной и резервный каналы проекта "Соловьев Live"», — написал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. Журналист отметил, что выходит в эфиры на других площадках, несмотря на действия YouTube и Google.
YouTube-канал «Соловьев Live» был запущен 11 марта 2020 года. На нем проходит ретрансляция радиопередачи «Полный контакт», прямые эфиры в формате стримов, а также рубрики других политических обозревателей.
Напомним, Владимир Соловьев внесен в список санкций ряда стран, введенных в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР и началом спецоперации на Украине.