В России и мире

Paypal призывает российских пользователей вывести средства со счетов до 18 марта

Американская электронная платежная система Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Об этом сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», - приводит сообщение ТАСС.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal», - сообщается далее.

Ранее 5 марта Paypal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.