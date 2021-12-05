Paypal призывает российских пользователей вывести средства со счетов до 18 марта

Американская электронная платежная система Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Об этом сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта компании.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal», - сообщается далее.
Ранее 5 марта Paypal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.