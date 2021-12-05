В России и мире

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба «Единой России».

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», – сказал Анатолий Бибилов.

Он напомнил, что «первое за новейшую историю возрождение русского мира» случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики, сообщает РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что главная историческая и стратегическая цель осетинского народа – объединение в рамках России.

Напомним, Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.