Военный эксперт рассказал о задачах нового этапа военной операции на Украине

Российские военные перешли к так называемой изоляции театра боевых действий, рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.
«Российские военные силами оперативно-тактической авиации и высокоточным оружием наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления. Это называется "изоляция театра боевых действий"», — цитирует его газета «Известия».
Болтенков уточнил, что так украинскую группировку в Донбассе отрезают от всей возможной помощи. Они не смогут получать пополнения, восполнять запасы материальных средств и т.д., что очень важно для успешного выполнения второй фазы операции. Чем лучше ВС РФ справятся с изоляцией, тем легче союзным войскам на земле будет громить украинские вооруженные формирования, сказал он.
Как отметил эксперт, традиционно российские военные подошли к решению этой задачи ответственно и качественно. Поражаются важные украинские объекты не только в ближайшем тылу, но и на стратегическом уровне.
В частности, хороший пример — удар по логистическому центру ВСУ во Львове. Но, по мере развития второго этапа операции, основные удары будут концентрироваться на украинских объектах, расположенных близко к линии боевого соприкосновения, добавил военный историк.