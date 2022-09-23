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В России и мире

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

28.09.2022 13:16|Псков

Розыск уклонистов от частичной мобилизации начался в Новосибирской области. Об этом сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

К такой мере власти прибегают, когда найти человека для вручения повестки невозможно, пишет РБК. По словам комиссара, многие жители региона живут не по прописке, поэтому им не могут передать повестку. «Сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан», — предупредил Кудрявцев (цитата по NGS).

Он рассказал, как ищут людей: сотрудники военкомата приходят по месту жительства подлежащих призыву, опрашивают соседей и могут прийти на следующий день, если установить местоположение призывника не удается сразу. В случае если повторный визит тоже не дает результата, «создаются определенные списки и передаются в полицию». «Полиция проводит разыскные мероприятия, и если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать в следственные органы», — разъяснил военком. Он уточнил, что сотрудники военкомата не имеют права проводить обыск в доме.

Евгений Кудрявцев отметил, что получение повестки не означает призыва по мобилизации автоматически. «Мы прекрасно понимаем, что, например, 15 лет (назад - ред.), когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», — пояснил он. Призванные проходят медицинское обследование: сначала медосмотр, потом — при наличии жалоб — консультацию врача-специалиста и дополнительные обследования. Только после этого принимается решение о предоставлении отсрочки.

Всего в регионе на военную службу отправили уже более 2 тысяч человек. Женщин пока не призывают, хотя добровольные обращения есть. Евгений Кудрявцев не уточнил, сколько еще человек осталось мобилизовать.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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