В России и мире

Первое уголовное дело по факту уклонения от мобилизации возбудили в России

Уголовное дело за уклонение от мобилизации по статье 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) возбудили в Пензе.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — цитирует юриста Павла Чикова РБК.

На данный момент это первое уголовное дело об уклонении от мобилизации в России.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.