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Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту - СК РФ

По предварительным данным, в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются», - говорится в сообщении.

В рамках расследования следователи СК России установили данные грузового автомобиля и его собственника.

«Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - уточнили в ведомстве.