Движение железнодорожного транспорта восстановили по Крымскому мосту

Движение авто- и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на Минтранс России.
«Автомобили едут в реверсивном режиме, поезда из Севастополя и Симферополя — согласно графику», - говорится в сообщении.
Ранее по Крымскому мосту запустили движение легковых автомобилей и автобусов .
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
По предварительным данным, в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека.