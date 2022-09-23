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Движение железнодорожного транспорта восстановили по Крымскому мосту

Движение авто- и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на Минтранс России.

«Автомобили едут в реверсивном режиме, поезда из Севастополя и Симферополя — согласно графику», - говорится в сообщении.

Ранее по Крымскому мосту запустили движение легковых автомобилей и автобусов .

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