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Движение для легковых автомобилей и автобусов запустили по Крымскому мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту — легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, транспортные средства проходят полный досмотр.

«Фуры будут переправлять через Керченский паром. Через два часа через пролив начнет ходить паром "Керчь-2"», - говорится в сообщении.

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8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

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По предварительным данным, в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека.