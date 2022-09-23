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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира, пишет РИА Новости.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» - говорится в сообщении Киевской городской администрации в Telegram-канале.

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Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.