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Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Россия будет отвечать жестко, если украинские власти продолжат организовывать теракты. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сегодня, 10 октября.

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти, пишет РИА Новости. «Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта - это украинские спецслужбы», - отметил Путин.

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Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма - обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», - заявил он.

Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», - подчеркнул Путин.

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Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - резюмировал глава государства.

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Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.