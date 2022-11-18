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Использование беспилотников ограничат в Новгородской области

Ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов вводятся в Новгородской области с 24 ноября, сообщил пресс-центр регионального правительства в среду.

«По указу губернатора Андрея Никитина (...) с четверга до снятия режима (...) такие воздушные суда смогут использовать только территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, региональные и муниципальные органы, а также подведомственные им организации», - говорится в сообщении.

Кроме того, решение не коснётся организаций, обеспечивающих работу объектов энергетики, а также производителей БЛА, передаёт «Интерфакс».

«Ограничения вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности», - поясняют власти.