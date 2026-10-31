Девочка спасла ребенка из горящей машины и получила премию Кеосаяна

Пятнадцатилетняя Марьям, которая спасла шестилетнего ребенка из горящей машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Фото: администрация МО ГО «город Хасавюрт»

Школьница, увидев на улице загоревшуюся машину с ребенком, не растерялась и поспешила на помощь - вытащила ребенка через окно и попросила очевидцев вызвать экстренные службы.

«Пятнадцатилетняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины - вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна», - написала Маргарита Симоньян в Мах.

Премию имени Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.

Также награды удостоены житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четырех человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.

Премию также получила жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двух детей и их маму из пожара, житель Санкт-Петербурга, спасший 11-летнего мальчика, которого ударило током на пляже Крестовского острова, студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину из пожара в частном жилом доме в Ессентуках, пишет РИА Новости.

Житель Новосибирской области Владимир Загитов получил награду за спасение ребенка из горящего дома, 10-летний Якуб Альвиев из Чечни за спасение провалившегося в выгребную яму ребенка, а также пенсионер Игорь Вольштейн, который спас двоих детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре.