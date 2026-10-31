В Калифорнии при стрельбе в торговом центре погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Калифорнии, сообщает местный филиал телеканала NBC со ссылкой на власти.

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Ранее телеканал сообщал о стрельбе в торговом центре в американском городе Фейрфилд, штат Калифорния.

«Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Solano Town Center», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Отмечается, что личность подозреваемого в стрельбе пока не установлена, пишет РИА Новости.