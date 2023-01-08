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Умерла легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида

Легенда итальянского кино, актриса Джина Лоллобриджида скончалась 16 января в возрасте 95 лет.

Фото: Telegram-канал Baza

Среди фильмов, в которых она снялась, — «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери» и другие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт местной газеты La Repubblica.

Актерская карьера Джины Лоллобриджиды началась в 1940-е годы с эпизодических ролей. В 1952 году она сыграла главную роль в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Фильм принес актрисе известность, в том числе среди голливудских режиссеров. Первый американским проектом Джины Лоллобриджиды стал фильм «Посрами дьявола» (1953 года).