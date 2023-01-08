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Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн уходит со сцены

Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности. Состояние здоровья не позволяет музыканту провести тур по Европе, который несколько раз переносился.

«Как вы все знаете, четыре года назад со мной случился серьезный инцидент, из-за которого я повредил спину. Моей единственной целью всё это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке, но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии мое тело всё еще физически слабо. Я никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом», – цитирует рок-музыканта «Наше Радио».

При этом полностью отказываться от концертов он пока не хочет. «Моя команда в настоящее время придумывает идеи, как я смогу выступать, не путешествуя из города в город и из страны в страну», – отметил он.

В 2019 году Оззи Осборн неудачно упал в своем доме в Лос-Анджелесе. В июне 2022-го музыкант перенес серьезную операцию на спине. В декабре 2022 года он рассказывал о состоянии своего здоровья, сокрушаясь: «Не могу передать, какой разочаровывающей стала жизнь».