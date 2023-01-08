В России и мире

Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции, стихия унесла более трёх тысяч жизней

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Фото и видео: РИА Новости / Telegram

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 со вчерашнего дня, пострадали 20 436 человек, добавили местные власти.

Смотрите также Причины землетрясения в Турции назвал сейсмолог

Кроме того, 7 февраля землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 43 км от в турецкого города Малатья.

Смотрите также В Турции объявили национальный траур до 12 февраля в связи с землетрясением

Заключенные из турецкой тюрьмы в Малатье решили воспользоваться землетрясением и сбежать. Предварительно, погибли двое заключенных, один охранник ранен. Некоторым арестантам все же удалось сбежать, их разыскивает полиция.

Смотрите также Толчки от турецкого землетрясения дошли до Гренландии

Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 656.

Самолета со спасателями МЧС России вылетели в Сирию и Турцию из московского аэропорта для оказания помощи после разрушительного землетрясения.

Смотрите также Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции

Напомним, подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.