Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции, стихия унесла более трёх тысяч жизней

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».
Фото и видео: РИА Новости / Telegram
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 со вчерашнего дня, пострадали 20 436 человек, добавили местные власти.
Кроме того, 7 февраля землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 43 км от в турецкого города Малатья.
Заключенные из турецкой тюрьмы в Малатье решили воспользоваться землетрясением и сбежать. Предварительно, погибли двое заключенных, один охранник ранен. Некоторым арестантам все же удалось сбежать, их разыскивает полиция.
Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 656.
Самолета со спасателями МЧС России вылетели в Сирию и Турцию из московского аэропорта для оказания помощи после разрушительного землетрясения.
Напомним, подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.