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Генпрокуратуру просят обжаловать освобождение «скопинского маньяка»

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи «скопинского маньяка» Виктора Мохова, сообщил правозащитник.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено.

По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова «не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания», уточняет РИА Новости.

Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста «Скопинского маньяка» вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. «Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников», - считает правозащитник.

«Прошу вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», - говорится в обращении Мельникова.

Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал, что убийство произошло в доме Мохова, «скопинский маньяк» помогал переносить тело.

В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.