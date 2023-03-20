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Российский подросток выжил после падения с пятого этажа

Подросток во время прогулки упал с пятого этажа недостроенного здания в поселке Пластун в Приморье, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона.

«Вечером 20 апреля 2023 года 15-летний подросток во время прогулки упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун. Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

Прокуратура Тернейского района организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам собственника здания принудят к ограничению доступа на территорию. Будет дана оценка действиям законных представителей подростка и органы системы профилактики. Также проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у ребенка – перелом бедра и другие травмы. «Переломы бедренной и пяточной костей, ушиб головного мозга. Состояние стабильное, но тяжелое. Перевели в реанимацию», - сказал источник.