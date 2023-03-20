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В Таллине российские дипломаты возложили венок к «Бронзовому солдату»

Российские дипломаты во вторник возложили на таллинском военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как «Бронзовый солдат», в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к «Бронзовому солдату», пишет РИА Новости.

Цветы к монументу начали приносить еще в понедельник. За порядком на кладбище следит усиленный состав полиции, полиция также контролирует соблюдение запрета на публичную демонстрацию запрещенной символики.

Полиция на подходе к памятнику установила ограждения, сделав два коридора - на вход и на выход, чтобы потоки людей не пересекались. Территория у самого памятника также огорожена, там может поместиться небольшое число пришедших к монументу. Улица Фильтри, ведущая к военному кладбищу, во вторник закрыта для проезда автомашин.