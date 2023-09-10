В России и мире

Три температурных рекорда побили в Петербурге

Новый максимум по температуре 13 сентября в Санкт-Петербурге составил +24,6 градуса. Об этом рассказал глава городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, прошлый рекорд равнялся +23,7 градуса. Его зафиксировали в 1998 году.

Также в городе обновился максимум среднесуточной температуры. Она поднялась до +20,5 градуса. Прошлый пик был в 1969 году — +18,5 градуса, пишет FlashNord.

Еще один рекорд был ночью. Температура не опускалась ниже +16,6 градуса. Предыдущее максимальное достижение зафиксировали в 1955 году, когда было +15,3 градуса.

Колесов отметил, что период рекордов, скорее всего, завершился. По его словам, дальше теплая погода сохранится, но она уже не будет экстремальной.

«Надеюсь, все согласятся, что прошедшие рекорды очень приятные, так как по-летнему тепло в сентябре — это отлично», — добавил синоптик.