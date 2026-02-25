Двоих россиян арестовали за выращивание наркотического сада под гаражом

Полицейские вместе с росгвардейцами приехали с проверкой к гаражам на улице Можайского в Вологде. Им поступила информация, что двое местных жителей в возрасте 45 и 43 лет причастны к незаконному обороту наркотиков. Мужчин задержали.

При осмотре в специально оборудованном хранилище под гаражным боксом полицейские нашли 16 кустов конопли, растущих вдали от любопытных глаз. Оперативники изъяли два пакета с фрагментами растений.

Дальше приступили к осмотру иномарки, владельцем которой был 45-летний фигурант. В ней полицейские нашли сверток с порошком.

Эксперты после изучения всего изъятого вынесли вердикт: вещество, обнаруженное в гараже - наркотик растительного происхождения весом более 142 гр, то, что нашли в автомобиле - «синтетика» массой свыше 6 граммов.

Фигуранты на двоих арендовали гараж и занимались там выращиванием наркосодержащих растений. А синтетический наркотик владелец машины приобрел самостоятельно. Задержанные стояли на своем: запрещенные вещества предназначались только для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной полиции. С обоих взяли подписку о невыезде, пишет Vologda-poisk.ru.