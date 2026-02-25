Членов российской ОПГ осудили за обман пенсионеров

Преступники (19 мужчин и женщин возрастом от 29-ти до 56-ти лет) орудовали с 2018-го по 2020-й год в нескольких регионах России: Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Вологодской областях.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: днем они наведывались к пенсионерам, выдавая себя за сотрудников газовой службы. Под предлогом проверки оборудования и ссылаясь на возможную административную ответственность, они продавали пенсионерам приборы якобы для анализа утечек газа. Плату за «чудо-технику» лжегазовщики брали в десятки раз больше, чем она могла бы стоить в действительности.

По аналогичной схеме преступники вели свою деятельность, когда представлялись пожилым людям работниками соцзащиты: они уверяли пенсионеров, что те вправе получить медицинские приборы в рамках господдержки – со скидкой или с последующей компенсацией затрат. Жертвы мошенников соглашались на предложения, верили в особые свойства предлагаемых товаров и отдавали за них внушительные суммы.

Действия членов ОПГ были квалифицированы по разному количеству эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) – в зависимости от их роли в совершении преступлений.

В отношении 16-ти из 19-ти злоумышленников Вологодский городской суд вынес обвинительные приговоры – все они получили наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 8,5 лет.

Еще 2 фигуранта отправились на военную службу, в результате чего производство по уголовному делу в отношении них было приостановлено. 1 преступник до вынесения приговора не дожил – умер на стадии следствия.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, пишет Cher-poisk.ru.