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Суд вынес приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой за фейки про армию

Басманный суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

«Овсянниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - приводит сообщение «Интерфакс».

Кроме того, Овсянниковой на четыре запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Срок наказания Овсянниковой будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Овсянникова признана виновной в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Накануне в прениях сторон гособвинение попросило суд назначить Овсянниковой девять с половиной лет колонии с запретом на администрирование интернет-ресурсов на пять лет.

Как заявили в прокуратуре Москвы, согласно фабуле дела, «15 июля 2022 года Овсянникова опубликовала в собственном публичном канале, зарегистрированном в программе мгновенного обмена сообщениями, видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции». Запись и изображение «были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц».

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В октябре 2022 года муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. Позднее журналистка заявила, что находится за границей.

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После побега Овсянникова была арестована заочно и объявлена в России в международный розыск.