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Наркотики нашли на складе Ozon в Петербурге

Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу», — отметили там.

В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.